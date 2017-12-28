В Харьковской области подростки обстреляли автобус

28 декабря 2017 г. 21:22
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30-летний водитель автобуса обратился в Волчанский отдел полиции.  Он сообщил о том, что во время следования по маршруту Харьков-Волчанск  был вынужден прекратить движение недалеко от поселка Бугаевка. Мужчина заметил, что поперек дороги лежит бревно. Сразу после того, как автобус остановился, водитель услышал в салоне звон разбитого стекла и вызвал наряд полиции.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, правоохранители осмотрели место и изъяли вещественные доказательства. Информацию о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

По их данным, полицейские отработали все населенные пункты, близ которых произошло событие. В результате лица, которые совершили данное уголовное преступление, были установлены. Ими оказались трое учеников 9 класса местной школы 15 и 16 лет.

Со слов одного из подростков, он недавно нашел в лесу пневматическое ружье. Парень вместе с товарищами договорились отстрелять оружие. Заранее выбрали место недалеко от трассы и стали палить по деревьям. Однако впоследствии решили испытать оружие на автомобилях. Ребята перегородили проезд деревянной колодой и стали наблюдать за проезжей частью. Через несколько минут появился рейсовый автобус. Когда водитель притормозил, один из друзей сделал несколько выстрелов в сторону транспортного средства. Увидев спустя некоторое время наряд полиции, несовершеннолетние скрылись с места происшествия.

На момент происшествия в салоне находились 12 человек. Никто из них не пострадал, хотя пуля из пневматического оружия пробила боковое стекло в нескольких сантиметрах от одного из пассажиров.

Сейчас подростки дают показания следователям, они полностью признали свою вину. В связи с получением новых данных, решен вопрос о переквалификации уголовного производства по ч. 4 ч.2 ст. 296 УКУ.

"Несмотря на юный возраст правонарушителей, нормами действующего законодательства предусмотрена уголовная ответственность за совершение тяжких преступлений, в том числе и хулиганства, которая наступает с 14 лет", -рассказал начальник Волчанского ОП ГУНП в Харьковской области Сергей Човпан.

Санкцией статьи, по которой проводится досудебное расследование, совершение такого преступления наказывается лишением свободы на срок до четырех лет.

Видео: 

На Харківщині поліцейські затримали підлітків, які обстріляли рейсовий автобус

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