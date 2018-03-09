В Харьковской области поезд насмерть сбил женщину

09 марта 2018 г. 13:28
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Ночью, 9 марта, на 778 км железнодорожного перегона "Липовая Роща-Карачевка" грузовой поезд смертельно травмировал женщину возрастом около 40-45 лет.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, женщина сидела на рельсах и не реагировала на звуковые сигналы машиниста поезда.

Несмотря на примененное машинистом поезда экстренное торможение, наезда избежать не удалось.

С 01:30 до 04:46 движение поездов со станции «Липовая Роща» в направлении станции Мерефы ограничивалось.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Проводится проверка.

Правоохранители устанавливают личность погибшей женщины.

 

 

 

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