В Харьковской области поезд насмерть сбил женщину

2 мая в 03:24 в полицию поступила информация о том, что товарный поезд сообщением Харьков-Полтава на 46 км железнодорожного перегона «Ковяги - Хворостово», расположенного в селе Роговица Валковского района, сбил 66-летнюю местную жительницу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

От полученных повреждений женщина погибла.

Движение железнодорожного транспорта не останавливалось.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия выясняются.