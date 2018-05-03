В Харьковской области поезд насмерть сбил женщину

03 мая 2018 г. 15:53
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2 мая в 03:24 в полицию поступила информация о том, что товарный поезд сообщением Харьков-Полтава на 46 км железнодорожного перегона «Ковяги - Хворостово», расположенного в селе Роговица Валковского района, сбил 66-летнюю местную жительницу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

От полученных повреждений женщина погибла.

Движение железнодорожного транспорта не останавливалось.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

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