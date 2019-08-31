 

В Харьковской области погиб 35-летний пограничник

31 августа 2019 г. 9:30
Источник: 112.ua
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Возле границы в Харьковской области во время несения службы погиб 35-летний инспектор пограничной службы в результате разрыва неизвестного взрывного предмета.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Недалеко от государственной границы с Россией нес службу пограничный наряд Харьковского отряда. Как отмечается, военнослужащие прикрывали подступы к госрубежу в Волчанском районе на определенной удаленности от подразделения.

"Около 19 часов 30 августа в момент отдыха и разогрева пищи произошел разрыв неустановленного пока взрывного предмета. В следствие этого военнослужащий по контракту получил ранение в шею", - рассказывает пресс-служба детали инцидента.

Его коллега сразу же оказал первую медицинскую помощь и вызвал "скорую", но раненый погиб в катере скорой помощи на пути в больницу.

На месте взрыва сейчас работают следователи, об инциденте проинформированы сотрудники Нацполиции, ГБР, военной прокуратуры и СБУ. 

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".

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