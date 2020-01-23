В Харьковской области при обвале стены погиб человек

В пгт Шевченково Харьковской области в одноэтажном здании произошел обвал стены, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал.

Как сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 22 января в 17:57 спасателям поступила информация, что в пгт Шевченково в одноэтажном неексплуатуемом здании, предварительно при разборке кирпичной стены, произошел обвал.

Вследствие обвала стены 1 человек погиб и 1 человек пострадал.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Чтобы деблокировать из-под завалов тело погибшего, от ГСЧС привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники.