В Харьковской области при помощи вертолета тушат масштабный лесной пожар

4 сентября в 12:00 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории Староверовского лесничества Красноградского лесхоза возле села Охотное Нововодолажского района Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области, в лесу горела хвойная подстилка.

Ориентировочная площадь низового пожара составляла около 3 га при общей площади лесного массива около 47 га.

К месту происшествия были направлены 17 отделений ДСНС на автоцистернах с Нововодолажского и соседних с ним районов, а также из Харькова, 9 автоцистерн и 2 трактора лесхоза.

Кроме того, с целью осуществления облета территории и для тушения огня спасатели задействовали пожарный вертолет Ми-8.

Спасатели в 19:10 локализовали пожар.

На месте пожара работает оперативная группа во главе с первым начальником Главного управления ДСНС Украины в Харьковской области.

Ликвидация пожара продолжается.