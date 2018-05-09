В Харьковской области при пожаре в частном доме погибли два человека

9 мая в 5:55 спасателям поступило сообщение о том, что на улице Третьяковской в Богодухове горит одноэтажный жилой дом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место пожара спасатели провели разведку пожара и установили, что огнем охвачены домашние вещи на площади 4 кв.м.

Также во время проведения разведки спасатели обнаружили два тела без признаков жизни - 72-летней женщины и 47-летнего мужчины.

Пожар спасатели локализовали в 06:05 и ликвидировали в 06:30.

Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.