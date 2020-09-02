В Харьковской области произошли два масштабных пожара. Из-за сильного ветра дым уже дошёл до Харькова

Люди в сети уже начали жаловаться на сильное задымление в населённых пунктах, находящихся недалеко от очага пожара и даже в некоторых районах Харькова. Пожар возле села Клугино-Башкировка вспыхнул сегодня около 12:00. По данным, которые предоставили в пресс-службе ГСЧС, пожар низовой - пылает тростник, трава и хвойная подстилка отдельными участками на общей площади около десяти гектаров. К тушению пожара привлечены особенный отряд и техника Министерства обороны, ГСЧС и лесхоза.

Игорь Лупандин, руководитель пресс-службы ГСЧС:

На теперішній час там працює 7 відділень Головного управління з надзвичайних ситуацій. Також працюють підрозділи лісгоспу. А також задіяні автоцистерни з Міністерства оборони з того полігону, який там розташований поруч з селищем Башкирівка.

Год назад на полигоне, вблизи села Клугино-Башкировка, уже произошел пожар. Тогда, из-за высокой температуры даже начали взрываться боеприпасы, находившиеся на территории полигона. Впрочем, говорит Игорь Лупандин, сейчас этого пытаются не допустить, уже создана мобильная группа, которая постоянно мониторит, чтобы пожар не распространялся. Огонь находится достаточно далеко от полигона, и никак пока не грозит местным жителям.

Игорь Лупандин, руководитель пресс-службы ГСЧС:

На теперішній час хотілось би сказати, що загрози населеному пункту і селищу Башкирівка нема. Пожежа стримується на той площі, на якої наші підрозділи, коли приїхали вона була. І вони стримують цю пожежу на даних ділянках, де розташовані, як наші підрозділи, так і інші підрозділи про котря я казав.

Пока спасатели локализируют пожар, сотрудники лесхоза и полиция устанавливают причину пожара. Однако, полноценное розследование возможно лишь после того, как огонь погасят. Жертв и пострадавших пока нет. Примерно в то же время вспыхнул огонь и в лесополосе в Двуречанском районе. Огонь распространился на площади восемьдесят гектаров. Из-за пожара там даже прекратили газоснабжение посёлка Гряниковка. Или совпадение, или кто-то сделал намеренно, но оба пожара на Харьковщине произошли именно в тот день, когда сюда приехал президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому ему даже пришлось проводить оперативное совещание по этому поводу.

Владимир Зеленский, президент Украины:

Наші пожежники та рятувальники відважно працюють зараз задля подолання вогню. До гасіння пожежи залучено понад 200 чоловік особового складу, десятки одиниць техніки, літак Ан-32 та вертоліт Мі-8. Ситуація зараз перебуває на контролі. Віримо що вдасться перемогти стихію найближчим часом.

Владимир Зеленский отправил губернатора Алексея Кучера на место пожара в Двуречанский район. А полиция открыла уголовные производства по фактам пожаров.