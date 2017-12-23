В Харьковской области произошло убийство. Две женщины скончались от ножа

19 декабря в селе Староверовка произошло убийство двух женщин, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Двое пьяных мужчин ворвались в домовладение и убили хозяйку дома и ее подругу.

21 декабря в полицию поступило сообщение об обнаружении тел двух женщин.

Прибывшие на вызов правоохранители выяснили, что убиты две местные жительницы, 61 года и 56 лет.

Полицейские установили лиц, причастных к убийству женщин. Ими оказались 33-летний гражданин Молдовы и 34-летний местный житель.

Правоохранители установили, что 19 декабря двое злоумышленников, находясь в нетрезвом состоянии, постучали в дом, где находилась хозяйка и ее подруга. Женщины открыли им дверь, но, увидев, что незваные гости пьяны, попросили их уйти. Мужчины напали на женщин и нанесли им удары ножом в область шеи и грудной клетки, после чего скрылись.

От полученных травм потерпевшие скончались.

Следственным отделением Нововодолажского ОП открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.