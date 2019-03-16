В Харьковской области пропал 18-летний парень

16 марта 2019 г. 17:20
207 просмотров

В Балаклейском районе пропал Владислав Курдюмов, 2001 года рождения. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 14 марта около 12:00 парень ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. 

Предварительно, юноша намеревался поехать в Харьков.

Владислав ростом  176 см, имеет худощавое телосложение, русые длинные волосы, зеленые глаза. 

Парень был одет в синюю куртку, черные джинсы, темно-серую шапку.

Информацию о разыскиваемом парне полицейские просят  сообщать в Балаклейский отдел полиции по телефонам: (05749) 2-09-02, 050-416-80-81 или «102».

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.