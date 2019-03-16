В Харьковской области пропал 18-летний парень

В Балаклейском районе пропал Владислав Курдюмов, 2001 года рождения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 14 марта около 12:00 парень ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Предварительно, юноша намеревался поехать в Харьков.

Владислав ростом 176 см, имеет худощавое телосложение, русые длинные волосы, зеленые глаза.

Парень был одет в синюю куртку, черные джинсы, темно-серую шапку.

Информацию о разыскиваемом парне полицейские просят сообщать в Балаклейский отдел полиции по телефонам: (05749) 2-09-02, 050-416-80-81 или «102».