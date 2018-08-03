В Харьковской области пропал мужчина с особой приметой

Правоохранители Харьковской области разыскивают жителя Дергачей Белостоцкого Юрия Николаевича, 1963 года рождения.

Как сообщили в Дергачевском ОП ГУНП в Харьковской области и родственники пропавшего, 31 июля в 11 часов утра мужчина вышел из центра админуслуг в Дергачах и пошел пешком вдоль дороги, ведущей из города в Харьков.

Разыскиваемый мужчина ростом 182 см, имеет крепкое худощавое телосложение, волосы русые с сединой, глаза серые. Мужчина носит усы. На верхней челюсти у мужчины отсутствуют две передние зубные коронки.

Мужчина был одет в синие джинсы и бирюзовую рубашку с коротким рукавом, обут в черные мокасины.

Мужчина имеет особые приметы: на правом плече – старая татуировка в виде льдины с медведем.

Всех владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом правоохранители и родственники мужчины просят сообщать её в Дергачевский отдел полиции ГУНПИ в Харьковской области или по телефонам: 102, (066)-231-23-49 (следователь), (096)-629-42-86 (жена Маргарита).