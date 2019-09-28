В Харьковской области пропал пенсионер с проблемами памяти

На Харьковщине разыскивают пропавшего жителя Великобурлукского района области Юрьева Владимира Викторовича, 1948 года рождения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина 27 сентября ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

На вид мужчине 70-75 лет, он имеет рост 165-175 см, худощавое телосложение, волосы светлые с проседью.

Пропавший был одет в черные спортивные штаны, синюю спортивную кофту, синюю бейсболку и черные резиновые тапочки.

Примечательно, что при ходьбе мужчина держит руки за спиной.

На правой руке в области большого пальца у мужчины есть татуировка «ВОВА». Пенсионер имеет проблемы с памятью.

В полиции просят информацию о разыскиваемом сообщать по телефонам: 102, (050) 6417743, (096) 8405095, (050) 0759258, (066) 7244382, (066) 1944055 или другим удобным способом.