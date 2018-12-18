В Харьковской области пропал подросток

18 декабря 2018 г. 13:09
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В Великобурлукском районе полиция разыскивает 14-летнего Евгения Тухикяна, который 17 декабря около 22:30 ушел из дома и не вернулся. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Пропавшему подростку на вид 14-17 лет.

Парень имеет рост 165 см, овальное лицо, короткие рыжие волосы, серые глаза, прямой нос, тонкие губы.

Евгений был одет в резиновые черные сапоги с вставкой из ткани цвета хаки, спортивные черные брюки, куртку цвета хаки и вязаную черную шапку.

При наличии любой информации о местонахождении ребенка правоохранители просят звонить по телефонам: 0504007749, 0954775957, 102 или другим удобным способом.

 

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