В Харьковской области пропал подросток

В Харьковской области правоохранители разыскивают пропавшего 13-летнего Николая Борисенко.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 25 мая около 16:00 подросток ушел из дома в Лозовском районе, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Парень имеет рост 140 см, среднее телосложение, короткие русые волосы, на правой щеке у мальчика имеется шрам.

Подросток был одет в черные брюки, белую футболку и серые босоножки.

Правоохранители просят какую-либо информацию о разыскиваемом сообщить по телефонам: 0959441288, 0669340346 или 102.