В Харьковской области пропал подросток

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25 июня 2019 г. 12:57
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Правоохранители разыскивают пропавшего Богдана Хоруженко, 2006 года рождения - жителя села Муравлинка Харьковской области. 

Как сообщили в  отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 24 июня парень ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. 

Подросток имеет рост 160 см, худощавое телосложение, темные короткие волосы и карие глаза. 

Разыскиваемый был одет в черный спортивный костюм, черную футболку, обут в шлепки.

Известно, что ранее подросток неоднократно уходил из дома.

Правоохранители просят информацию о местонахождении разыскиваемого подростка сообщать в Нововодолажский отдел полиции ГУНП в Харьковской области по телефону (05740) 4-20-02 или 102, или любым другим удобным способом.

 

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