 

В Харьковской области пропал подросток

08 сентября 2019 г. 10:50
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В Первомайском районе области пропал несовершеннолетний Егор Колесник.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, подросток 2006 года рождения, около 4 часов утра 7 сентября ушел из дома в городе Первомайский, где проживает вместе со своими опекунами. 

Пропавший имеет рост около 140 см, худощавое телосложение, овальное лицо, короткие темно-русые волосы, карие глаза. На животе справа снизу имеет след от ожога.

Мальчик был одет в черный спортивный костюм с синими лампасами, кофту с капюшоном. 

Известно, что подросток ранее неоднократно уходил из дома. Последний раз его видели на станции Тройчатое Первомайского района в 5:00.

В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемом,  сообщить ее в Первомайский ОП ГУНП в Харьковской области по телефонам: дежурная часть (05748) 3-21-12, 066-543-94-66, 0997068368, 102 или другим доступным способом.

 

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