В Харьковской области пропал подросток

В Валковском районе области пропал несовершеннолетний Артур Мирошниченко.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, парень 2005 года рождения 23 сентября около 17:20 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Подросток ростом 165-170 см, имеет среднее телосложение и темные волосы.

Он был одет в куртку темно-синего цвета, серые спортивные штаны и обут в черные кроссовки.

Информациею о разыскиваемом полиция просит сообщать в Валковский отдел полиции по телефонам (05753) 5-13-32, 099-91-20-343, 095-69-96-022 или 102.