В Харьковской области пропала 11-летняя девочка

В Харьковской области полиция разыскивает несовершеннолетнюю Дарину Лопу.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, девочка 2007 года рождения 28 августа вышла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Пропавшая девочка имеет рост 136 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Дарина была одета в футболку красного цвета, короткие джинсовые шорты, резиновые шлепанцы зеленого цвета.

Правоохранители просят какую-либо информацию о разыскиваемой сообщать в Валковский отдел полиции по телефонам: 102, (05753) 5-13-32, 0979472175, 0956996022 или иным доступным способом.