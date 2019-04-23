В Харьковской области пропала девочка-подросток

23 апреля 2019 г. 14:25
148 просмотров

В Харьковской области полиция разыскивает несовершеннолетнюю Снегиреву Анастасию. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 22 апреля девочка 2005 года рождения ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. 

Разыскиваемой на вид 14-16 лет, девочка ростом 155-160 см, имеет худощавое телосложение, голубые глаза и длинные волосы.

Правоохранители просят всех владеющих какой-либо информацией о местонахождении подростка сообщать ее по телефонам: 0662312349, 0503444072, 0576320888 или «102».

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.