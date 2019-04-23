В Харьковской области пропала девочка-подросток

В Харьковской области полиция разыскивает несовершеннолетнюю Снегиреву Анастасию.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 22 апреля девочка 2005 года рождения ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Разыскиваемой на вид 14-16 лет, девочка ростом 155-160 см, имеет худощавое телосложение, голубые глаза и длинные волосы.

Правоохранители просят всех владеющих какой-либо информацией о местонахождении подростка сообщать ее по телефонам: 0662312349, 0503444072, 0576320888 или «102».