В Харьковской области пропала девочка-подросток

В Краснокутском районе Харьковской области пропала 16-летняя девушка, Маргарита Береговая, которая 13 мая ушла в школу и до настоящего времени домой не вернулась.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Последний раз девушку видели 13 мая в 18:00 в селе Любовка Краснокутского района вместе с ее знакомым.

Маргарита ростом 160 см, имеет среднее телосложение, волосы у девушки окрашены в рыжий цвет, глаза карие.

Она была одета в черные джинсы, зеленую кофту, белые кроссовки.

Девушка имеет порезы на руках, на кисти правой руки у нее есть татуировка в виде буквы «Р».

Правоохранители просят владеющих какой-либо информацией о Маргарите сообщать ее в полицию по телефонам: (05756) 3-14-71, 0971606291, 0986134354, 102 или другим доступным способом.