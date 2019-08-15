В Харьковской области пропала девушка с велосипедом

В Краснокутском районе Харьковской области пропала Екатерина Молчанова, 2003 года рождения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 16-летняя девушка 5 августа ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Разыскиваемой на вид 15-16 лет.

Девушка ростом 165 см, имеет худощавое телосложение, овальное лицо, светло-русые волосы до плеч и зелено-голубые глаза.

Пропавшая девушка была одета в синюю футболку и черные штаны. При себе она имела спортивный красный велосипед, коричневую сумку с цепочкой, дневник с изображением карты Украины, розовый кошелек и музыкальную колонку оранжевого цвета.

Как известно, девушка ранее неоднократно уходила из дома.

Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщить по телефонам: 102, 8 (05756) 3-14-71, 09716062591, 0986134354.