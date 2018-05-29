В Харьковской области пропала несовершеннолетняя девушка

29 мая 2018 г. 17:35
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Правоохранители Харьковской области разыскивают несовершеннолетнюю Киру Смирнову, 2001 года рождения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Девушка вчера,  29 мая, находясь в Купянске, ушла из арендованной квартиры и до настоящего времени не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 174 см, худощавого телосложения.

Девушка была одета в голубые джинсы, бежевую кофту, черные кроссовки. При себе она имела красный рюкзак.

В полиции просят информацию о местонахождении разыскиваемой сообщать в Купянский отдел полиции по телефонам: 102, 38-050-40-15-282 или другим удобным способом.

 

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