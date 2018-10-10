В Харьковской области пропала несовершеннолетняя девушка

10 октября 2018 г. 16:12
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В Харьковской области правоохранители разыскивают Елизавету Мажирину, 2003 года рождения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 15-летняя девушка 22 сентября ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Пропавшей на вид 15-20 лет, девочка ростом около 165 см, у нее карие глаза и она носит очки с диоптриями.

Девочка имеет шрам над верхней губой слева.

Она была одета в черные лосины, черную футболку с надписью «GUCCI» и белые кроссовки.

Правоохранители просят какую-либо информацию о разыскиваемой сообщать по телефонам: 102, 0996412094, в Изюмский отдел полиции или другим удобным способом.

 

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