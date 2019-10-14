Ушла гулять и не вернулась: в Харьковской области ищут несовершеннолетнюю девушку с особой приметой

На Харьковщине пропала несовершеннолетняя жительница Чугуева Ольга Полунина.

Как сообщили в Службе розыска детей ГУНП Украины в Харьковской области, девочка 2004 года рождения, 13 октября около 15:00 ушла на прогулку и не вернулась.

Пропавшей на вид 15-17 лет, девочка худощавого телосложения, имеет рост 175 см, длинные светлые волосы.

Разыскиваемая была одета в черную куртку, черные джинсы, белые кроссовки.

Девушка имеет особую примету - косоглазие обоих глаз.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении девушки, сообщить ее по телефонам: 057-462-20-13 или 102.