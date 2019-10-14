 

Ушла гулять и не вернулась: в Харьковской области ищут несовершеннолетнюю девушку с особой приметой

14 октября 2019 г. 15:30
154 просмотра

На Харьковщине пропала несовершеннолетняя жительница Чугуева Ольга Полунина.

Как сообщили в Службе розыска детей ГУНП Украины в Харьковской области, девочка 2004 года рождения, 13 октября около 15:00 ушла на прогулку и не вернулась.

Пропавшей на вид 15-17 лет, девочка худощавого телосложения, имеет рост 175 см, длинные светлые волосы.

Разыскиваемая была одета в черную куртку, черные джинсы, белые кроссовки.

Девушка имеет особую примету - косоглазие обоих глаз.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении девушки, сообщить  ее по телефонам: 057-462-20-13 или 102.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.