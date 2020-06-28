В Харьковской области пьяный мужчина стрелял по компании отдыхающих с детьми: один человек погиб

В Харьковской области накануне вечером произошла стрельба, в результате которой происшествия пострадали двое мужчин, один из которых скончался.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, происшествие произошло в селе Гусаровка Барвенковского района, сообщение о нем поступило в полицию 27 июня в 20:42.

Прибывшие по адресу правоохранители установили, что недалеко от карьера отдыхала компания из 10 человек с детьми.

Из леса вышел неизвестный и совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону отдыхающих. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате стрельбы двое мужчин получили огнестрельные ранения. Двух пострадавших доставили в больницу, 27-летний мужчина от полученных ранений скончался.

На месте происшествия полицейские задержали 53-летнего жителя района. У злоумышленника изъяли оружие.

Следователем возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.