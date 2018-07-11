В Харьковской области пьяный рецидивист избил и порезал стеклянной банкой пенсионера

11 июля 2018 г. 10:56
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В Харьковской области полицейские задержали 51-летнего злоумышленника, который причинил 66-летнему знакомому тяжкие телесные повреждения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полицию позвонила председатель Резниковского сельского совета и сообщила, что в селе Резниково произошел конфликт между мужчинами.

Как выяснили полицейские, ночью 9 июля неоднократно судимый местный житель  пьяный  находился в доме своего старшего товарища. Внезапно между ними возникла ссора, в ходе которой 51-летний гость избил руками и ногами по голове 66-летнего хозяина дома, а потом начал бить потерпевшего частью стеклянной банки по лицу и туловищу.

Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей в Харькове.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

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