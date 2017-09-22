В Харьковской области пылают 70 га леса: к тушению привлекли вертолет

Сообщение о пожаре, который возник на территории Красноградского лесничества в районе населенных пунктов Мартыновка, Наталино и Добренькая поступило 22 сентября в 12:35.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, к месту происшествия направлены подразделения ГСЧС в количестве 27-ти отделений на автоцистернах, 3 автоцистерны лесхоза, 2 автоцистерны и 2 единицы приспособленной для целей пожаротушения техники добровольных противопожарных формирований предприятий Красноградщины, а также 200 человек личного состава ГСЧС и 25 работников лесхоза. Также к месту пожара направлено 60 курсантов и 10 офицеров Национального университета гражданской защиты Украины.

В течение последних 2-х часов лесной пожар распространился на площадь около 70 га (из них около 50 га верхового пожара) и охватила 126-й, 127-й, 156-й и 118-й кварталы лесного массива. Этому способствовала ветреная погода. Сейчас принимаются меры по прекращению продвижения огня к населенным пунктам.

В 17:20 из города Нежин к месту происшествия вылетел пожарный самолет АН-32. В 17:35 он совершил первый сброс воды.

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