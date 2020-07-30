В Харьковской области расстреляли комбайн с рабочими

На Харьковщине сегодня утром расстреляли комбайн. Во время сбора урожая на поле вблизи села Черкасская Лозовая в Дергачевском районе неизвестные заблокировали работу сельскохозяйственной машины и начали угрожать комбайнеру и его помощнику огнестрельным оружием. Более того, злоумышленник не ограничился словами - достал оружие и начал стрелять. Аграрии были вынуждены приостановить работу и вызвать на место полицию.
Роман Гимас, следователь Дергачевского отдела полиции:
У процесі виїзду було встановлено, що невідомий чоловік 95-го року народження уродженець міста Харкова здійснив кілька пострілів з пневматичної зброї, зовні схожої на пістолет Макарова, та після чого спрятав цю зброю у полі.
В результате обстрела была повреждена техника, 59-летний комбайнер и его помощник не пострадали. Также во время осмотра места происшествия - на соседнем поле - полицейские нашли пистолет с патронами. Во время проведения следственных действий правоохранители установили личность, которая может быть причастна к совершению данного преступления.
Роман Гимас, следователь Дергачевского отдела полиции:
Наразі вказаний чоловік доставлений до Дергачівського відділу поліції.
Решается вопрос о сообщение мужчине в подозрении. Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 - хулиганство. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы