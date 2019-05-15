В Харьковской области разбился насмерть рабочий

15 мая 2019 г. 10:55
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Трагедия произошла 14 мая около 14:20 в поселке Максимовка Богодуховского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

По данным правоохранителей, во время сварочных работ по кровле водонапорной башни упал с высоты и погиб 52-летний рабочий.  Одна из причин несчастного случая, которую рассматривают следователи, - несоблюдение правил безопасности.

Тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. 

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой «несчастный случай». Обстоятельства трагедии устанавливаются. 

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