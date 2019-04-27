В Харьковской области рецидивист обворовывал дачи (фото)

27 апреля 2019 г. 12:14
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Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, правоохранители доказали причастность 42-летнего жителя поселка Хорошево к совершению пяти краж. 

Так, 20 февраля поступило сообщение от 61-летнего охранника садового общества, расположенного в поселке Хорошево, который рассказл, что во время обхода территории он обнаружил поврежденные замки на пяти домах.  В середине апреля злоумышленника задержали. Им оказался безработный 42-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что проникал в дома, повредив замки металлической арматурой. Он забирал все ценные вещи из домов - электроинструменты, посуду и садовый инвентарь.Часть похищенных вещей он успел продать, а деньги потратить на собственные нужды.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

 

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