В Харьковской области рецидивист обворовывал дачи (фото)

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, правоохранители доказали причастность 42-летнего жителя поселка Хорошево к совершению пяти краж.

Так, 20 февраля поступило сообщение от 61-летнего охранника садового общества, расположенного в поселке Хорошево, который рассказл, что во время обхода территории он обнаружил поврежденные замки на пяти домах. В середине апреля злоумышленника задержали. Им оказался безработный 42-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что проникал в дома, повредив замки металлической арматурой. Он забирал все ценные вещи из домов - электроинструменты, посуду и садовый инвентарь.Часть похищенных вещей он успел продать, а деньги потратить на собственные нужды.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.