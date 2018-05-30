В Харьковской области с балкона выпал полуторагодовалый ребенок

29 мая в 8.50 в полицию поступило сообщение о том, что в Лозовском районе со второго этажа пятиэтажного дома выпал полуторагодовалый ребенок.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как установили полицейские, утром 26-летняя мать мальчика пошла в магазин.

С ребенком осталась его бабушка, которая пришла к ним в гости.

Малыш играл на балконе. Когда 49-летняя женщина отвлеклась и вышла в другую комнату, мальчик выпал с балкона.

Ребенка доставили в реанимационное отделение центральной районной больницы.

Сейчас медики оценивают состояние ребенка как стабильно тяжелое.

По информации правоохранителей, 26-летняя женщина самостоятельно воспитывает еще двоих детей. Семья на учете в полиции не состоит.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.