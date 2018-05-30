В Харьковской области с балкона выпал полуторагодовалый ребенок

30 мая 2018 г. 11:13
116 просмотров

29 мая в 8.50 в полицию поступило сообщение о том, что в Лозовском районе со второго этажа  пятиэтажного дома выпал полуторагодовалый ребенок.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как установили полицейские, утром 26-летняя мать мальчика пошла в магазин.

С ребенком осталась его бабушка, которая пришла к ним в гости.

Малыш играл на балконе. Когда 49-летняя женщина отвлеклась и вышла в другую комнату, мальчик выпал с балкона.

Ребенка доставили в реанимационное отделение центральной районной больницы.

Сейчас медики оценивают состояние ребенка как стабильно тяжелое.

По информации правоохранителей, 26-летняя женщина самостоятельно воспитывает еще двоих детей. Семья на учете в полиции не состоит.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , тел. 050-338-91-07                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.