В Харьковской области семимесячная девочка обварилась кипятком из кастрюли

10 декабря, в 18.36 в городскую больницу Купянска с ожогами грудной клетки, живота, руки и ноги с места проживания доставили семимесячную девочку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа полиции.

25-летняя мать рассказала полицейским, что дочь, передвигаясь на детских ходунках, осталась на некоторое время без присмотра и перевернула на кухне на себя кастрюлю с кипятком.

Состояние ее здоровья медики оценивают как средней тяжести.

Информация внесена в журнал единого учета.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.