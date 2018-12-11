В Харьковской области семимесячная девочка обварилась кипятком из кастрюли

10 декабря, в 18.36 в городскую больницу Купянска с ожогами грудной клетки, живота, руки и ноги с места проживания доставили семимесячную девочку.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа полиции.
25-летняя мать рассказала полицейским, что дочь, передвигаясь на детских ходунках, осталась на некоторое время без присмотра и перевернула на кухне на себя кастрюлю с кипятком.
Состояние ее здоровья медики оценивают как средней тяжести.
Информация внесена в журнал единого учета.
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.