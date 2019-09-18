В Харьковской области сгорел жилой барак

В одном из сел Первомайского района сгорел барак.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 18 сентября в 2:43 спасателям поступило сообщение о пожаре в одноэтажном доме барачного типа на 4 квартиры на улице Стадионной, 4 в селе Красное.

На момент прибытия пожарных горели деревянные конструкции крыши, стен и перекрытия на всей площади дома в 100 кв.м.

При разведке пожарные установили, что жильцы успели самостоятельно покинуть горящий дом.

Бойцы ГСЧС локализовали огонь 03:30, но еще 7:40 разбирали завалы и проливали отдельные очаги горения.

Причины возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются. Погибших и пострадавших не обнаружено.