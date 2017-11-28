В Харьковской области сгорела дача

Накануне в селе Хролы Харьковской области около 12:40 на территории садового общества «Птицевод» горел дачный деревянный дом на площади 100 кв.м., сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Пожар заметили соседи и вызвали спасателей. На момент их прибытия в доме полностью горела крыша и внутренние помещения. Людей в доме не было.

Дом был уничтожен огнем.

Спасатели локализовали огонь в 13:10 и полностью ликвидировали в 15:43.

Наиболее вероятной причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.