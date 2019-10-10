 

В Харьковской области спасатели доставали из искореженных авто пострадавших в результате ДТП

10 октября 2019 г. 16:40
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В Харьковской области спасатели деблокировали из искореженных авто пострадавших в результате ДТП.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 10 октября в 11:30 в службу спасения  поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 404 километре автодороги «Харьков-Киев-Довжанский».

На место ДТП прибыли спасатели.

На месте происшествия стало известно, что произошло столкновение грузового автомобиля «Mersedes» и микроавтобуса «Ford Tranzit». В результате столкновения водитель микроавтобуса, мужчина 1967 года и два пассажира: женщина 1968 г.р. и подросток 2006 г.р. получили различные по тяжести травмы.

Спасатели с помощью спецоборудования освобождали пострадавших из автомобилей и передавали медикам.

Пострадавших госпитализировали в Валковскую районную больницу.

 

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