В Харьковской области спасатели и полицейские ищут рыбака, пропавшего на водохранилище

В Харьковской области спасатели и сотрудники Нацполиции ищут пропавшего рыбака.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

7 января в 23:30 спасателям поступила информация о том, что на Печенежском водохранилище возле села Мартовое пропал человек.

По словам заявителя стало известно, что рыбаков было пятеро, из них вышли на берег только четверо. Последнего рыбака не смогли отыскать из-за того, что было довольно темно, и в некоторых местах лед был слишком тонкий.

На данный момент сотрудники ГСЧС и Нацполиции продолжают поиски пропавшего мужчины. Всего в поисках задействовано 3 единицы техники от ГСЧС и 15 человек личного состава. Также от Нацполиции задействовано 10 человек личного состава.