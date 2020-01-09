В Харьковской области спасли от самоубийства женщину

В Харьковской области от самоубийства спасли 26-летнюю жительницу Змиевского района.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 8 января в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Слобожанское на четвертом этаже дома на подоконнике стоит девушка и собирается прыгнуть вниз.

Прибывшие на место происшествия полицейские установила квартиру и постучали в дверь. Когда женщина открыла и увидела полицейских, она быстро вернулась на подоконник.

Во время переговоров полицейский схватил женщину и отвел ее подальше от окна. Работники полиции вызвали на место медиков для оказания женщине психологической помощи.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений Змиевского отдела полиции.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.