В Купянском районе сын убил свою мать

06 января 2018 г. 11:49
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За убийство матери правоохранители задержали  34-летнего жителя села Осиново Купянского района, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Утром 4 января в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домовладений в Купянском районе обнаружили тело 58-летней женщины с многочисленными телесными повреждениями.

По словам начальника Купянского отдела полиции Александра Долженко, в ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили, что к совершению убийства причастен 34-летний сын погибшей. В полицию и ранее поступали обращения об избиении женщины. С мужчиной полицейские неоднократно проводили профилактические беседы по недопущению такого поведения, также он привлекался к административной ответственности.

Правоохранители установили, в тот день между сыном и матерью, которые вместе выпивали, возникла ссора, в ходе которой мужчина  избил женщину и ушел домой спать.

Через несколько часов злоумышленник увидел, что мать до сих пор лежит на улице. Он затащил ее в дом и снова лег спать. Утром он понял, что мать умерла, и рассказал об этом соседям.

По данному факту следственным отделом полиции  открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК  Украины.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. 

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