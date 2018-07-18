В Харьковской области три человека отравились грибами

В Харьковской области зарегистрировали первый случай отравления дикорастущими грибами.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

От употребления собранных грибов пострадали 3 человека.

Как сообщается, жители с. Бабаи Харьковского района при сплаве на байдарках по реке Северский Донец, в лесу возле Изюма Харьковской области собрали неизвестные для них грибы.

Пострадавшие пожарили грибы на костре и съели их.

Через полтора часа после употребления грибов у 3-х человек из четырех появились симптомы заболевания - тошнота, боль в животе, понос.

Пострадавшие обратились за помощью в Балаклейскую центральную районную больницу, где им оказали первую медицинскую помощь.

Ночью пострадавших доставили в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.

У одного из пострадавших мужчин состояние здоровья улучшилось, в связи с чем он не был госпитализирован.

Остальные три человека госпитализированы в реанимационное отделение и на сегодняшний день находятся на лечении с диагнозом: «Отравление грибами, средняя степень».