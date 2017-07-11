В Харьковской области у мужчины украли телефон на пляже

С заявлением в полицию обратился местный житель и сообщил, что на городском пляже у него исчез мобильный телефон. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП Харьковской области.

В совершении кражи подозревается 55-летний местный житель. Мужчина планировал продать украденную вещь и таким образом улучшить свое материальное положение.

Вещественные доказательства изъяты.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 3-х лет лишения свободы.

