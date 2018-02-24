В Харьковской области в результате ДТП погиб пешеход, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Происшествие произошло сегодня около 5:00 утра в Харьковском районе.

В полицию поступило сообщение о том, что на трассе Харьков-Чугуев у поселка Рогань произошло столкновение двух автомобилей.

Работники полиции установили, что транспортное средство «Daewoо» под управлением 48-летнего харьковчанина столкнулся с автомобилем «ВАЗ».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ» наехал на 26-летнего жителя поселка Докучаевское. От полученных травм парень погиб на месте.

В настоящее время факт происшествия зарегистрирован в журнале Единого учета заявлений и сообщений.

Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.