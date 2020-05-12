В Харьковской области во время пожара 15-летний подросток получил ожоги

В Нововодолажском районе Харьковской области в результате собственной неосторожности во время пожара пострадал 15-летний подросток.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 11 мая спасатели из местной центральной районной больницы поступило сообщение о том, что в результате пожара получил ожоги 15-летний житель села Станичное.

В ходе предварительной проверки спасатели выяснили, что пожар в селе Станичное произошел около 21:00 во дворе частного дома на ул. Кооперативной, 27.

На подростке загорелась одежда. Родители сразу отправили его в больницу.

По данным ГСЧС, вероятно возгорание произошло в результате неосторожного обращения в огнем и легковоспламеняющимися материалами.

Как отмечается, пожарные подразделения не вызывались. Окончательные обстоятельства выясняются правоохранительными органами.