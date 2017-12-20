В Харьковской области во время пожара погиб мужчина

20 декабря в 6:13 спасатели получили сообщение о пожаре в частном доме в селе Петропавловка Купянского района, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей огнем были охвачены домашние вещи и стена в жилом помещении, а также деревянные конструкции крыши дома.

Общая площадь пожара составила около 10 кв.м.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1973 года рождения.

В 6:29 пожарные локализовали пламя, а в 10:20 полностью ликвидировали его.

Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.