В Харьковской области во время пожаров пострадали 2 человека

За прошедшие сутки на пожарах в Харьковской области пострадали 2 человека.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так, 25 декабря в 20:55 спасателям поступила информация о пожаре в селе Николаевка Зачепиловского района, где на улице Степной, 21 горело перекрытие в частном доме.
Ко времени прибытия пожарных огонь уже потушили соседи на площади 10 кв.м.
В результате пожара 43-летний хозяин дома получил отравление угарным газом и был госпитализирован в центральную районную больницу.
Вероятной причиной возникновения возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.
Второй пожар произошел 26 декабря в 5:15 в городе Первомайском, в микрорайоне ½, дом 22.
Об этом сообщил сам владелец квартиры на втором этаже жилой пятиэтажки, в которой загорелся диван.
Площадь пожара составила 1 кв.м.
42-летний мужчина погасил возгорание самостоятельно, но получил незначительное отравление угарным газом. От госпитализации пострадавший отказался.
По данным ГСЧС, пожар мог произойти из-за неисправности электросети.