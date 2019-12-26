В Харьковской области во время пожаров пострадали 2 человека

26 декабря 2019 г. 11:44
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За прошедшие сутки на пожарах в Харьковской области пострадали 2 человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 25 декабря в 20:55 спасателям поступила информация о пожаре в селе Николаевка Зачепиловского района, где на улице Степной, 21 горело перекрытие в частном доме.

Ко времени прибытия пожарных огонь уже потушили соседи на площади 10 кв.м.

В результате пожара 43-летний хозяин дома получил отравление угарным газом и был госпитализирован в центральную районную больницу.

Вероятной причиной возникновения возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

Второй пожар произошел 26 декабря в 5:15 в городе Первомайском, в микрорайоне ½, дом 22.

Об этом сообщил сам владелец квартиры на втором этаже жилой пятиэтажки, в которой загорелся диван.

Площадь пожара составила 1 кв.м.

42-летний мужчина погасил возгорание самостоятельно, но получил незначительное отравление угарным газом. От госпитализации пострадавший отказался.

По данным ГСЧС, пожар мог произойти из-за неисправности электросети.

 

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