В Харьковской области водитель-нарушительница, пытаясь уйти от погони, повредила авто полиции

В Лозовском районе полицейские привлекли к административной ответственности дерзкую женщину-водителя и пассажира автомобиля.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

24 мая во время правоохранители остановили автомобиль «Toyota», водитель которого было не пристегнута ремнем безопасности. Во время проверки документов 22-летняя женщина предоставила лишь водительское удостоверение, регистрационного документа на автомобиль у нее не было.

В ходе общения с работниками полиции нарушительница закрыла окно автомобиля и на большой скорости начала убегать от полицейских.

Патрульные стали преследовать нарушительницу, которая проехала несколько перекрестков на красный свет.

На проспекте Победы в городе Лозовая инспекторы догнали нарушительницу и заблокировали ее автомобиль.

Однако, пытаясь скрыться с места происшествия, нарушительница врезалась в служебный автомобиль полиции.

32-летний пассажир, который также был в салоне автомобиля, вышел из автомобиля и начал нецензурно ругаться на полицейских, вел себя вызывающе и агрессивно.

Позже выяснилось, что именно он является владельцем автомобиля.

После прохождения освидетельствования на состояние опьянения в местной больнице установлено, что женщина была трезвая, а ее пассажир был нетрезв.

В отношении нарушительницы правоохранители составили 5 административных протоколов, из них: 2 - по ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами), один по ст. 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке), один по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) и еще один - по ч.2 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В отношении 32-летнего пассажира составили 2 административных протокола по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ч. 1 ст. 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП.

В результате происшествия пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.