В Харьковской области возле базы отдыха сгорели заброшенные железнодорожные вагоны

30 августа 2020 г. 10:30
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В селе Пески Радьковские в Боровском районе Харьковщины сегодня под утро произошел пожар в заброшенных железнодорожных вагонах, которые стояли в сосновом лесу недалеко от местной базы отдыха.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Информация о происшествии поступила спасателям 30 августа в 4:32.

На момент прибытия пожарных среди соснового леса горели два брошенных отдельно стоящих железнодорожных вагона (они были без колес и отделены друг от друга). Площадь пожара составила около 60 кв.м.

В 6:20 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 07:35 полностью ликвидировали.

Спасателям удалось предотвратить распространение пламени на лесной массив, а также на другие вагончики и здания.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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