В Харьковской области возле дома обнаружили боеприпас

17 марта 2019 г. 21:00
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В полицию 17 марта в 12:14 от жительницы Двуречанского района Харьковской области поступило сообщение об обнаружении у нежилого дома по улице Мира в поселке Фиголевка боеприпаса. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники обнаружили на месте снаряд к ручному противотанковому гранатомету «РПГ-7».

Опасный предмет был уничтожен специалистами на месте его обнаружения.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений.

 

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