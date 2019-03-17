В Харьковской области возле дома обнаружили боеприпас

В полицию 17 марта в 12:14 от жительницы Двуречанского района Харьковской области поступило сообщение об обнаружении у нежилого дома по улице Мира в поселке Фиголевка боеприпаса.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники обнаружили на месте снаряд к ручному противотанковому гранатомету «РПГ-7».

Опасный предмет был уничтожен специалистами на месте его обнаружения.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений.