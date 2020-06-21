В Харьковской области взорвали банкомат

В Харьковской области сегодня утром неизвестные взорвали банкомат.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, информация о взрыве банкомата в помещении магазина в селе Натальино Красноградского района поступила в полицию 21 июня около 4:40.

Как отмечается, в результате происшествия никто из граждан не пострадал.

Во время осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что деньги из банкомата не похищены, магазин значительных повреждений не получил.

По данному факту следователем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и возможных свидетелей происшествия, а также устанавливают личности злоумышленников.

В полиции просят свидетелей или располагающих информацией по данному факту сообщать ее Красноградский отдел полиции по телефонам: (05744) 7-82-91 или 102.