В Харьковской области за сутки - 17 пожаров в природных экосистемах, выгорело почти 3 гектара сухостоя

19 апреля 2020 г. 11:33
1 просмотр

На территории Харьковщины за сутки, 18 апреля, произошло 17 пожаров сухостоя в природных экосистемах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как отмечается, огонь уничтожил около 3 га сухой растительности.

По данным спасателей, основной причиной возникновения пожаров на открытых территориях является именно человеческий фактор, что можно легко подтвердить впечатляющими статистическими показателями.

Поэтому ГСЧС обращается к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.