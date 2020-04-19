В Харьковской области за сутки - 17 пожаров в природных экосистемах, выгорело почти 3 гектара сухостоя

На территории Харьковщины за сутки, 18 апреля, произошло 17 пожаров сухостоя в природных экосистемах.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Как отмечается, огонь уничтожил около 3 га сухой растительности.
По данным спасателей, основной причиной возникновения пожаров на открытых территориях является именно человеческий фактор, что можно легко подтвердить впечатляющими статистическими показателями.
Поэтому ГСЧС обращается к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.