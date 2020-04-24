В Харьковской области за сутки - 26 пожаров в природных экосистемах, выгорело более 20 гектаров сухостоя

24 апреля 2020 г. 10:15
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23 апреля на территории Харьковщины произошло 26 пожаров сухостоя в природных экосистемах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным ГСЧС, огнем было уничтожено около 21 га сухой растительности.

Спасатели отмечают, что основной причиной возникновения пожаров на открытых территориях является именно человеческий фактор, и призывают население Харьковщины не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.

 

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